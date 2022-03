Del Gobbo: “Disponibile ad un incontro che sia aperto a tutti i candidati sindaci”

Magenta, 29.03.2022. Alla proposta di confronto pubblico da parte di Progetto Magenta, il candidato sindaco Luca Del Gobbo afferma:” Ho ricevuto solo ieri (alle ore 14.06) l’email di invito di Silvia Minardi per il confronto elettorale.

Ritengo che sia doveroso che la partecipazione al dibattito sia aperta a tutti i candidati sindaci, cioè a tutti coloro che sono disposti a guidare la nostra città.

Sono quindi disponibile ad un incontro che sia aperto a tutti i candidati nell’ottica della democrazia partecipata e del confronto politico. Un primo dibattito tra tutti i candidati sindaci per far conoscere ai nostri concittadini le motivazioni che ci hanno spinto ad un impegno in prima persona in questa competizione elettorale e per illustrare le diverse proposte politiche su Magenta”.

