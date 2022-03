A Magenta un pomeriggio insieme per e con le famiglie dell’Ucraina

Domenica 3 aprile dalle ore 15 alle 17 in oratorio Sacra famiglia gli adolescenti della Comunità Pastorale di Magenta organizzano un pomeriggio di incontro, di gioco e di conoscenza aperto a bambini e famiglie ucraine, italiane e di ogni Paese.

Vuole essere uno spazio per favorire gioco e amicizia tra bambini e l’occasione per gli adulti di incontrarsi.

Nella Comunità Pastorale di Magenta sono presenti famiglie ucraine fuggite dalla guerra. Ci stiamo attivando per vivere un’importante ospitalità. La maggior parte di noi ha già contribuito economicamente o fornendo un alloggio, in questo caso vivremo un bel momento per contribuire con la vicinanza a chi si è fornito aiuto.