Sedriano: danneggiata la griglia della fontana in Piazza del Seminatore

Nella foto viene illustrata la griglia, visibilmente danneggiata, della fontana di Piazza Seminatore

Negli scorsi sei anni, la precedente Amministrazione ha organizzato decine di eventi in Piazza del Seminatore e durante il periodo natalizio si è sempre deciso di predisporre un albero di Natale sulla griglia della fontana, al centro della piazza, per creare atmosfera. Nonostante il peso dell’albero, della terra e del vaso, gravassero costantemente sulla griglia, l’Amministrazione precedente si è sempre premurata di preservarne le condizioni.

Con l’attuale Amministrazione, invece, al primo evento organizzato in piazza in occasione del carnevale, si è assistito alla deformazione della griglia.

Ci chiediamo quindi se l’Amministrazione sia a conoscenza di chi abbia posto in essere il danneggiamento e se sia stata inoltrata la richiesta danni, consapevoli del fatto che il punto in questione viene giornalmente percorso da bambini e ragazzi della scuola media, che rischiano di inciampare e cadere.