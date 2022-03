Magenta: ritorna attiva L’Asd Urban Kombat, insegnando la Difesa Personale stile Krav Maga

Riceviamo e pubblichiamo

Magenta, 31 marzo 2022 – L’Asd Urban Kombat, in collaborazione con il Comune di Magenta e l’Assessorato allo Sport, presenta, a partire da domenica 24 aprile, quattro incontri gratuiti dedicati alla difesa personale stile Krav Maga durante i quali verranno promosse attività base di difesa personale.

“A volte basta poco per poter uscire da una situazione di difficoltà e pericolo, ma per farlo è necessario sapere come fare. Questi incontri hanno lo scopo di fornire ai cittadini, uomini e donne, giovani e adulti, gli strumenti base necessari per la difesa personale aumentando così la sicurezza di tutti – ha commentato il Sindaco di Magenta, Chiara Calati, spiegando

che – Da tempo avevamo questo progetto, ma a causa della pandemia abbiamo dovuto rimandarlo, ora che ci avviamo verso la fine dell’emergenza siamo felici di poter riprendere da dove ci eravamo lasciati”, ha concluso il Sindaco Calati.

“Abbiamo accolto con interesse la proposta di Urban Kombat e diamo pieno appoggio a questa iniziativa che si rivolge a un vasto pubblico: alle donne, ai commercianti, agli uomini e ai ragazzi dai 16 anni in su – ha detto l’Assessore allo Sport Luca Aloi – Credo che avere sempre più corsi di questo tipo permetterà di formare sempre più cittadini nel gestire situazioni spiacevoli evitando il più possibile i pericoli”.

“Finalmente dopo un anno e mezzo di stop si riparte in punta di piedi, ma ripartiamo da qui, con questa iniziativa in co-organizzazione con il comune di Magenta. Questo progetto era stato pensato da diverso tmpo, ma la pandemia ha bloccato tutto. Abbiamo avuto pazienza, e abbiamo aspettato, e ora ripartiamo anche se il cammino in questo periodo è ancora difficile, siamo fiduciosi ed emozionati perché le cose belle hanno il passo lento”, ha invece commentato Matteo Osnaghi, responsabile dell’Associazione Urban Kombat.

L’iniziativa: date e iscrizioni

Gli incontri gratuiti si svolgeranno presso la palestra della scuola Santa Caterina con ingresso da Piazza Mercato a partire da domenica 24 Aprile e si ripeteranno domenica 8, 15 e 22 maggio dalle 10 alle 11.30.

È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo online disponibile sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail orurbankombat@gmail.com.