Questa notte verso le 3, in via Matteotti sono andate a fuoco, prima un furgone e subito dopo una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Grande spavento per i residenti che hanno avvisato le forze del’ordine. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco d’Inveruno e un auto dei Carabinieri che hanno messo insicurezza l’area spegnendo l’incendio. Le cause sono ancora da scoprire anche se sembra auto combustione. Una nottata un pò diversa per i residenti.

Cuggiono in via Matteotti sono bruciate un auto e un furgone.