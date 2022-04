Campi di volontariato a cura dell’Associazione BIR

Aperte le iscrizioni ai Campi Estivi di Volontariato in Romania, in Repubblica Moldova e in Italia dell’Associazione BIR

Termine per l’iscrizione: 30 aprile 2022

Milano, 31 marzo 2022 – Dopo due anni di volontariato organizzato solo in Italia, causa pandemia, l’associazione BIR torna ad organizzare in Romania e in Repubblica Moldova Campi Estivi di animazione rivolti a bambini e ragazzi in condizione di fragilità.

Il periodo di volontariato internazionale è organizzato in turni di due settimane, tra metà luglio e metà agosto. Ogni volontario sarà inserito all’interno di un gruppo guidato da un referente e sarà chiamato a seguire sempre un protocollo per la sicurezza di tutti e tutte (situazione COVID) e alcune linee guida orientate al benessere all’interno del gruppo, con i minori e con i partner. Non sono richieste competenze specifiche, ma spirito di adattamento, voglia di mettersi in gioco e, soprattutto, di lavorare in gruppo e stare in relazione.

L’Associazione, dal 1999 ad oggi, ha coinvolto migliaia di volontari in campi estivi in Romania, più tardi si è aggiunta anche la Repubblica Moldova, agli orfanotrofi si sono aggiunti altri contesti, come centri diurni, centri residenziali, territorio e dal 2017 anche un centro detentivo per minori.

“Fare un campo con BIR per me ha significato in primis mettermi in gioco e ragionare sui miei privilegi e sulle mie credenze, provando ad andare oltre ai miei pregiudizi e stereotipi. Solo con questo atteggiamento è stato possibile mettersi al servizio della comunità in modo autentico, ognuno con le proprie fragilità e le proprie competenze.” (Federica, 24 anni)

In Italia sarà possibile partecipare a cammini inclusivi in un’ottica comunitaria, con gruppi misti di volontari/e, giovani e adulti, guidati da esperti camminatori lungo la via Francigena: cammino di 14 tappe dal 18 giugno al 3 luglio oppure cammino di 7 tappe dal 31 luglio all’8 agosto.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2022 direttamente sul sito https://associazionebir.it/campi-estivi/

Si tratta di volontari e volontarie, con età minima di 16 anni, che desiderano spendere parte delle loro vacanze in situazioni intensive e trasformative che prevederanno la residenzialità in cui condividere il quotidiano con il resto del gruppo, importanti spazi di autonomia nei quali potranno sperimentarsi e mettersi alla prova.

Dopo il primo incontro informativo, durante il quale sarà presentata l’Associazione e verranno effettuate delle selezioni preliminari, i volontari seguiranno un percorso consistente in uno o due weekend (a seconda dell’esperienza scelta) e una serata di formazione obbligatoria, durante i quali verranno preparati alla realtà che andranno ad incontrare.

È possibile valorizzare l’esperienza come PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) previa convenzione tra scuola e associazione.

Gli interessati possono iscriversi a presentazione e selezione compilando l’apposito form sul sito (https://associazionebir.it/iscrizione-campi-estivi-2022/) o inviando una e-mail a: volontariato@associazionebir.it – Info: 3917036572 (anche whatsapp) www.associazionebir.it Facebook e Instagram: Associazione BIR