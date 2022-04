A Pasqua tutti a caccia di uova! con Puravida Farm

Dove? alle porte di Pavia, destinazione PuraVida Farm e il suo Villaggio delle Uova: tre giorni di divertimento all’aria aperta, giochi e laboratori creativi. Protagonista la Easter Egg Hunt, tradizione americana e nordica ora presente anche da noi



Pavia, Aprile 2022 – Conto alla rovescia per la Pasqua 2022 al Villaggio delle Uova: tre giorni di giochi, laboratori creativi, natura, divertimento. Protagonista delle attività in programma nel week-end di Pasqua e Pasquetta la Caccia alle Uova: dal 16 al 18 Aprile, bambine e bambini si scateneranno in una curiosa caccia al tesoro alla ricerca delle uova colorate che gli organizzatori avranno nascosto nell’ampio parco che caratterizza la struttura. Aiutati da alcuni indizi, i piccoli potranno trovare sorprese, giochi, caramelle, cioccolatini.

La tradizione della caccia all’uovo si perde nella notte dei tempi. Infatti già nel 700 d.C. alcune popolazioni anglosassoni avevano iniziato a chiamare Easter il periodo primaverile che promuoveva nuova vita e fertilità con la protezione della dea Eostre, dea della rinascita. Stati Uniti e paesi nordici, nel periodo che precede la Pasqua, usavano celebrare la dea raffigurandola come un coniglio: Eostre-Easter dona uova alle persone per simboleggiare la nascita di una nuova primavera.

PuraVida Farm ha voluto portare questa originale tradizione anche da noi, nel suo parco situato alle porte di Pavia: il Villaggio delle Uova ogni settimana si anima di iniziative a tema, giochi, laboratori didattici e creativi: bambini e bambine potranno inoltre destreggiarsi su trattorini elettrici ed a pedali, sulle macchine elettriche a gettoni, i pedalò, giocare nella casetta del mais e sui gonfiabili. Gli artisti in erba potranno mettere alla prova la propria creatività e decorare gli incarti delle uova di Pasqua in un singolare laboratorio creativo proposto ogni fine settimana.

Nella tre giorni di Pasqua non mancheranno, inoltre, il Museo Ovopinto di Civitella del Lago (Terni) le cui creazioni, in trasferta per l’occasione, verranno esposte in una singolare mostra; il Museo dell’Oltrepò, diretto da Simona Guioli, presente con una selezione delle collezioni di botanica, zoologia, paleontologia, archeologia, mineralogia. E ancora, la Croce Rossa Italiana che sarà presente con la sua ambulanza: gli operatori saranno impegnati non solo nelle attività di soccorso al pubblico ma anche in giochi, animazione e prove a tema assistenza, guidando piccoli e grandi alla scoperta di cosa fa e come opera la CRI.

Nel parco anche un mercatino dove acquistare prodotti tipici locali brandizzati Puravida Farm, tra cui le Uova di Pasqua. Parte dell’incasso derivato dalla vendita delle uova sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, sede di Pavia.

Una Pasqua all’insegna della vita all’aria aperta, dinamica e piena di cose da fare: per placare i morsi della fame, messa a dura prova da tanta attività, all’interno del parco si potrà scegliere tra street food presso i vari corner presenti o i piatti tipici del territorio e le pizze del ristorante La Lanca interno alla struttura.

L’ingresso al Villaggio delle Uova (12 euro) si prenota al link http://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-uova/ ed è gratuito per i bambini da 0 a 3 anni.

Data la specificità del Villaggio, in caso di forte maltempo, la manifestazione verrà annullata e i biglietti rimborsati.

Lo staff del Puravida Farm ha pensato anche alle scuole offrendo la possibilità di una visita ludico-didattica dedicata, durante la settimana per i bambini dai 3 ai 14 anni. Sono previsti due pacchetti: il primo, dalla durata di mezza giornata, comprende la visita alla fattoria dei nostri animali, un laboratorio ricreativo, l’accesso alle aree giochi e la visita alla mostra; il secondo, invece dalla durata di una giornata, comprende la visita alla fattoria dei nostri animali, due laboratori, l’accesso alle aree giochi e la visita alla mostra.

Puravida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)

Phone: +39 0382 559326

Email: info@puravidafarm.it

www.puravidafarm.it