Magenta: Non c’è due senza il Tre (e il quarto vien da sè)

A Magenta, nasce una vera coalizione civica con Silvia Minardi, candidata alla carica di sindaco della città.

Grazie all’appoggio che Viviamo Magenta dà a Silvia Minardi come candidato alla carica di sindaco nelle amministrative del 12 giugno prossimo nasce la seconda coalizione più grande dopo quella del centro-destra e prima di quella del PD. “Ogni tentativo di criticare questa scelta è solo un modo tipico della vecchia politica di inventare problemi per la seconda coalizione più larga e, quindi, più competitiva nelle prossime elezioni. Solo alle due coalizioni che hanno governato ininterrottamente Magenta negli ultimi vent’anni interessa inventare argomentazioni assurde su presunte debolezze o incompatibilità di carattere tra le persone che compongono le liste di Progetto Magenta, Next Magenta e Viviamo Magenta, le uniche vere forze civiche presenti in città oggi e unite in una coalizione unica senza precedenti, vera alternativa di governo con l’integrazione prima di una forza giovane e di innovazione, che nessuno ha a Magenta, e ora con una forza civica che porta in città il talento amministrativo e le buone pratiche di un sindaco che tutto il territorio conosce e stima”, sono le parole con cui Silvia Minardi, commenta le critiche circolate già nei giorni scorsi. “Il problema della nostra coalizione civica sarebbe quello della incompatibilità di carattere tra me e Marco Ballarini? Pensate solo se il problema della compatibilità tra persone se lo ponessero o se lo fossero posto Invernizzi, Salvaggio e Razzano qui a Magenta o Letta, Conte, Di Battista e i renziani rimasti nel PD a livello nazionale. Oppure perché non porselo tra Meloni, Salvini e Carfagna e tra Del Gobbo e il vicesindaco di oggi?”, aggiunge non senza un po’ di sarcasmo la candidata alla carica di Sindaco della

coalizione civica. “Per chi ci diceva che eravamo una sola lista velleitaria adesso non ci sono più parole. Per chi diceva che non avevamo esperienza politica e amministrativa (ma curiosamente poi mi ricordano la mia esperienza in consiglio comunale equiparandola alle loro decine di anni di governo) a d e s s o n o n c i s o n o p i ù p a r o l e . E q u i n d i c o s a f a rn n o ? #tuttacolpadellaminardi, come sempre, fin dall’inizio di questa campagna. Tutto questo rumore contro l’unica vera alternativa civica di governo agli ultimi 20 anni dimostra ancora di più a Magenta quanto hanno paura della nostra vittoria e quanto siamo sempre più credibili per ottenerla”, sono le parole conclusive di Silvia Minardi.