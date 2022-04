Magenta all’Inaugurazione BIT – Borsa Internazionale del Turismo. (le foto)

Il Sindaco Calati : “Grazie al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, nella sua visita allo stand dopo il taglio del nastro, ci ha fatto l’onore di indossare il cappellino della Città di Magenta.

Ringrazio il Presidente di Confcommercio Magenta e Castano Primo Gigi Alemani con il Segretario Simone Ganzebi, il Presidente PRO LOCO MAGENTA Pietro Pierrettori e Lucrezia Bianchi del Comitato Agricolo del Magentino per aver accettato il mio invito al momento conviviale di apertura del nostro stand. Fondamentale fare rete ed essere insieme per far ripartire il territorio dopo la pandemia. La loro presenza oggi è la dimostrazione della forte sinergia sviluppatasi in questi anni e della volontà di continuare e implementare collaborazioni virtuose. Grazie al Liceo Quasimodo per le studentesse nel ruolo di interpreti con i numerosi visitatori stranieri. Finalmente si respirava aria di normalità tra i padiglioni affollati e una chiara volontà di futuro e di valorizzazione del turismo e del nostro Paese. Una nota di colore che mi ha fatto sorridere: la Regione Calabria di fronte a noi ha un bellissimo stand tutto un colore Magenta! Una curiosa coincidenza che esprime però al meglio lo spirito della partecipazione alla BIT, far conoscere Magenta in tutta Italia e all’Estero”.