12 APR – “Complimenti alla Regione Lombardia, che guarda sempre avanti e lavora per tutelare i suoi territori, con un programma di 177 interventi per la difesa del suolo, finanziato con 150 milioni di euro, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, stanziando inoltre nuove risorse regionali per il Piano 2022, necessarie per programmare lavori di mitigazione sul territorio, con ulteriori 74 milioni di euro disponibili da giugno, per i territori lombardi colpiti da giugno, per realizzare ulteriori 128 interventi. Questa scelta programmatica, con importanti risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lombardia per il proprio territorio, per metterlo in sicurezza, conferma la necessità di accelerare l’iter istituzionale dell’attribuzione di maggiori forme di autonomia alla nostra Regione, per avere maggiori competenze e maggiori risorse a disposizione, anche per la tutela dell’ambiente. Completiamo il percorso per l’autonomia in modo che una Regione organizzata come la Lombardia abbia maggiori mezzi per monitorare le proprie aree territoriali a più elevato rischio idrogeologico e prevenire e limitare i danni per il maltempo.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

TERRITORIO, CECCHETTI (LEGA): “BENE REGIONE LOMBARDIA CHE VARA PIANO DA 150 MILIONI. ORA ACCELERARE ITER AUTONOMIA PER AVERE ANCORA PIÙ RISORSE” was last modified: by