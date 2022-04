Ha il distacco della placenta ma l’equipe dell’Ostetricia di Rho salva mamma e bimba.

Distacco di placenta, salvata una donna e la sua bambina. La scorsa settimana una signora di 30 anni si è presentata al pronto Soccorso di Rho perché aveva avuto perdite ematiche, era alla 37esima settimana di gravidanza senza apparenti fattori di rischio. Mentre era a casa ha visto alcune macchie di sangue e ha prontamente chiamato l’ambulanza, il 118 dopo aver verificato le condizioni della donna ha allertato la sala parto dell’Ostetricia/Ginecologia di Rho. Le dottoresse di turno hanno intuito la potenziale gravità del quadro e hanno deciso di predisporre la sala operatoria allertando le colleghe ostetriche, le anestesiste e la neonatologa di guardia. Appena giunta nel nosocomio di Corso Europa la signora è stata visitata e le è stato confermato il distacco della placenta, una condizione grave e pericolosa per la salute di mamma e bambina. Prontamente è stata fatta una anestesia generale per far nascere in pochissimo tempo una bellissima e vivace bambina di poco più di due chili e mezzo. Mamma e neonata sono state dimesse in ottima salute! Una equipe tutta al femminile, per una grande soddisfazione di tutta l’Asst Rhodense.

