ORNELLA VANONI: LA PRIMA ARTISTA A RICEVERE IL PREMIO TENCO SPECIALE IL 24 APRILE AL TEATRO DEL CASINÒ MUNICIPALE DI SANREMO

PROTAGONISTA DELL’EVENTO “PER TE, ORNELLA – Serata di parole e musica”

ORNELLA VANONI è la prima artista a cui viene conferito il PREMIO TENCO SPECIALE che sarà assegnato dal Club Tenco il 24 aprile al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo (IM) durante l’evento “Per te, Ornella – Serata di parole e musica”.

Questa la motivazione del Premio Tenco Speciale: «Straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica, fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera. Con un inconfondibile stile che privilegia l’emozione, ci ha presentato le canzoni della mala, le composizioni dei cantautori genovesi e milanesi, la grande canzone poetica brasiliana andando anche a scoprire nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane».

Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 21.00, Ornella Vanoni sarà accompagnata al pianoforte da Fabio Valdemarin e, oltre ad Antonio Silva, presentatore della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), sul palco saranno presenti anche l’autore e cantautore Fabio Ilacqua e il Maestro Mauro Pagani.

«Questo Premio Tenco Speciale che ricevo mi rende molto felice, è un onore per me riceverlo. Mi divertirò, anche perché sarò insieme a tutte le persone che in questi anni hanno partecipato alla realizzazione del mio album “Unica” – dichiara Ornella Vanoni – Oltre ad alcune canzoni scritte per me da vari autori, canterò dei brani di Luigi. La prima volta che ho cantato “Mi sono innamorata di te”, molti anni fa alla Mostra internazionale Musica Leggera a Venezia, ho cambiato il linguaggio femminile nelle canzoni».

“Per te, Ornella” è una serata organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, del Casinò Municipale di Sanremo, della SIAE e con la collaborazione di Chateau d’Ax, Roi extravergini Millesimati e Michele Affidato orafo.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.liveticket.it e da domani, venerdì 15 aprile, presso la biglietteria del Casinò, aperta dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per l’ingresso al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo è obbligatorio il super green pass e la mascherina FFP2.

Ornella Vanoni si iscrive all’Accademia di Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano a metà anni ‘50. Diventa la compagna di Strehler che per lei inventa le canzoni della Mala. Presto incontra Gino Paoli e tutto il Cantautorato Genovese. Suo marito Lucio Ardenzi la rende protagonista assoluta ne “L’idiota” con la regia di Achard e vince il premio S. Genesio come migliore attrice rivelazione del teatro italiano. È interprete di molti spettacoli di Antonello Falqui, tra i quali “Fatti e Fattacci” con Gigi Proietti, che vince il premio internazionale Rosa d’oro di Montreux come miglior spettacolo televisivo europeo. Nell’ambito musicale, negli anni ‘70 incontra Sergio Bardotti con cui realizza dischi memorabili come “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” assieme al cantautore brasiliano Vinícius de Moraes e al chitarrista Toquinho. Sempre negli anni ‘70, viene pubblicato con i New Trolls l’album “Io dentro io fuori”. Oltreoceano, a New York, incide negli anni ‘80 il disco “Ornella &…”, collaborando con jazzisti americani del calibro di Herbie Hancock, Gil Evans, Michael Brecker, Ron Carter e George Benson. Gli anni ‘80 segnano il ritorno al teatro di prosa con Giorgio Albertazzi in “Commedia d’Amore” di Bernard Slade. Vince il Premio Tenco nel 1981 e una Targa Tenco nel 1984. Collabora con Fabrizio De André, Lucio Dalla, Luigi Tenco, Giorgio Conte e Claudio Baglioni. Con Mario Lavezzi, produttore e amico di sempre, realizza nel 1995 “Sheherazade”, un album che vede la partecipazione di Gerry Mulligan e Paolo Fresu, e, nel 2010, un disco live registrato al Blu Note di Milano. Negli anni ‘90 ha inizio il forte legame d’amicizia con Paolo Fresu, che ha prodotto l’album “Argilla” (1997). Il 29 gennaio 2021, a 86 anni compiuti e a 8 anni dal precedente progetto discografico, pubblica per BMG il nuovo album di inediti, “UNICA”. Nel disco, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua, oltre alla stessa Ornella, spiccano le firme di autori prestigiosi: Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Renato Zero, Pacifico, Carmen Consoli e Ilacqua. Il 24 febbraio 2022 è nelle sale con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection “Senza Fine” di Elisa Fuksas, film su e con Ornella Vanoni, presentato in anteprima mondiale alle Giornate degli Autori, nell’ambito della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Photo: Stefano Guindani