Il progetto di Keglevich #SKIPORDINARYBEAUTY culmina in un evento Skip The Ordinary dedicato alle donne e al quartiere Crescenzago di Milano!

mercoledì 20 aprile

tra le ore 14.00 e le ore 17.00

presso il quartiere Crescenzago di Milano

in via Recco, angolo via Civitavecchia

(fermata MM verde Crescenzago)

Un percorso esperienziale all’aria aperta, alla scoperta dei 6 murales, della bellezza femminile e del mondo fuori dall’ordinario di Keglevich.

Arriva quando vuoi, nella fascia oraria indicata, stai quanto vuoi e porta chi vuoi, l’evento è aperto a tutti!

In allegato l’invito ufficiale che ripercorre quanto fatto fino ad oggi, da inoltrare a chi vuoi.

Puoi dirlo ad amici, parenti, ex colleghi, mariti, mogli e figli!

Ti aspettiamo!