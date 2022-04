Massiccio, classe 1928, ricorda quel grande aprile del Popolo italiano

“Libertà van cercando, ch’è si cara/come sa chi per lei vita rifiuta”. Le immagini di Dante hanno tutte una grande forza e questa si attaglia bene alla ‘resistenza’ in Ucraina. E’ una visione, sinteticamente espressa da Massiccio nella parola ‘LIBERTA’, posta alla fine del suo ricordo del 25 aprile che qui pubblichiamo. Massiccio è un partigiano di Borgomanero che presto toccherà i 95 anni e non ha mai spesso di lottare per la libertà. Per questo riconosce lo spirito che anima i combattenti ucraini…

