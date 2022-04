I dubbi del Candidato Sindaco Enzo Salvaggio circa la futura chiusura alla circolazione di via Garibaldi a Magenta.

Sulla chiusura di via Garibaldi fino a ieri avevamo preso atto delle dichiarazioni rilasciate dall’Amministrazione Calati-Del Gobbo durante l’ultimo Consiglio comunale, in risposta alle nostre sollecitazioni. Secondo la giunta infatti, i lavori avrebbero dovuto partire il prima possibile pena la perdita dei contributi del Distretto del commercio.

Ora però leggiamo sulla stampa locale che in realtà, alla luce dei documenti dell’ufficio tecnico (che chiederemo presto di poter visionare), i lavori sarebbero potuti iniziare anche nel mese di giugno, dopo la chiusura delle scuole, terminando in tempo per la scadenza di settembre e risparmiando così ai cittadini ulteriori disagi.

Ci preme ricordare che sulla questione avevamo già chiesto come minoranza un Consiglio comunale aperto, in modo da poter condividere con la cittadinanza e gli esercenti l’impatto di un intervento di tale portata.

Purtroppo però all’epoca non venimmo ascoltati e il medesimo copione si ripeté poco dopo, quando le opposizioni chiesero una revisione del progetto affrontando il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche e della viabilità in direzione di Piazza Parmigiani.

La giunta Calati-Del Gobbo decise di proseguire per la sua strada, creando le condizioni per le ripetute chiusure al traffico della via che si sono succedute negli ultimi tre anni.

Se dunque si rivelasse vero ciò che è stato riportato sui giornali nelle ultime ore si tratterebbe dell’ennesima occasione in cui l’Amministrazione Calati-Del Gobbo ha preferito intestardirsi su una propria decisione piuttosto che dialogare con i magentini. Il tutto a scapito dell’intera comunità.

Enzo Salvaggio Sindaco