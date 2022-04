Il ricordo di quel grande aprile del Popolo italiano

TURBIGO – All’incontro al Monumento dei Caduti ha subito preso la parola il Sindaco dei Ragazzi che ha cercato il significato della ‘libertà’ nelle parole di Dante:

“Libertà van cercando, ch’è si cara/come sa chi per lei vita rifiuta”. Parole di una grande forza che richiamano alla mente quella che fu la Resistenza italiana, che oggi ricordiamo.

I nostri nonni partigiani hanno provato sulla loro pelle la mancanza di libertà e hanno affrontato con coraggio chi aveva occupato il territorio italiano, disposti anche a perdere la vita affinché noi potessimo avere la ‘democrazia’. Una grande eredità che è giusto ricordare ogni anno con il 25 aprile, festa nazionale. Quella italiana fu una situazione simile a quella che oggi sta avvenendo in Ucraina e che l’Italia insieme ad altre nazioni sta aiutando a resistere…”

Poi il sindaco Fabrizio Allevi ha ricordato la figura e l’opera del partigiano genovese Aldo Gastaldi, nome di battaglia ‘Bisagno’ (1921-1945), recentemente proclamato Beato (2019), e di altri ‘eroi’– come il quattordicenne con il saio ucciso da due comunisti – che persero la vita nella ‘guerra civile’ che divampò in Italia negli anni della Repubblica di Salò e che proseguì anche oltre la fine della guerra.