KRAFTWERK 3-D – I pionieri della musica elettronica tornano in Italia con un tour 3-D!

I BIGLIETTI GIÀ ACQUISTATI PER LE DATE RINVIATE RIMANGONO VALIDI

Dopo due anni di rinvii forzati a causa del perdurare dello stato di emergenza, i KRAFTWERK tornano in Italia a maggio con un tour 3-D. I pionieri della musica elettronica si esibiranno dal vivo con un incredibile show multimediale che fonde insieme musica e arte performativa.

Di seguito le date previste:

2 e 3 MAGGIO – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

– Teatro degli Arcimboldi – 5 MAGGIO – Teatro Regio – PARMA , speciale anteprima della terza edizione del festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA – SOLD OUT

– Teatro Regio – , speciale anteprima della terza edizione del festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA – SOLD OUT 7 MAGGIO – Gran Teatro Geox – PADOVA



I biglietti già acquistati per le date rinviate restano validi per queste nuove date di maggio.

Sono disponibili gli ultimi biglietti per le date di Milano, sul circuito TicketOne, e per la data di Padova, sui circuiti TicketMaster, TicketOne e Fasticket.

Gli show italiani dei Kraftwerk sono prodotti e organizzati da Intersuoni srl divisione Booking & Management Unit.

I Kraftwerk nascono nel 1970 dall’unione di Ralf Hütter e Florian Schneider. Da sempre innovatori, fin dalla metà degli anni ’70 i Kraftwerk sono riconosciuti a livello mondiale per la loro rivoluzionaria musica elettronica, i loro paesaggi sonori e le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecnologie. Con la loro visione avanguardistica, i Kraftwerk hanno creato la colonna sonora per l’era digitale del XXI secolo. Nelle performance dal vivo dei Kraftwerk – la cui formazione è attualmente composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen – emerge con forza la loro profonda fiducia nell’interazione tra l’uomo e la macchina. Negli ultimi anni, a partire dalla retrospettiva “The Catalogue”, ospitata nel 2012 al MoMA di New York, i Kraftwerk sono tornati alle proprie origini, alla scena artistica e musicale della Düsseldorf di fine anni ‘60. Alla serie di concerti in 3-D al MoMA sono seguite ulteriori presentazioni alla Tate Modern Turbine Hall (Londra), all’Akasaka Blitz (Tokyo), all’Opera House (Sydney), alla Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), alla Fondazione Louis Vuitton (Parigi), alla Neue National Galerie (Berlino) e al Guggenheim Museum (Bilbao). Nel 2014, il fondatore dei Krafwerk Ralf Hütter è stato insignito del prestigioso Grammy alla carriera. Ancora nel 2018, i Kraftwerk si sono aggiudicati il Grammy per il miglior album di musica dance ed elettronica con “3-D The Catalogue”, una rivisitazione in chiave high-tech dei precedenti lavori della band.

www.kraftwerk.com

www.facebook.com/KraftwerkOfficial/ – www.instagram.com/kraftwerkofficial/