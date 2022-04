Milano: Ripulita Piazza Leonardo, dai Volontari di Legambiente.

Volontari di Legambiente e di Piola Social Street hanno riqualificato parte dell’area verde davanti al Politecnico. Raccolti oltre 10kg di tappi a corona e migliaia di mozziconi.



Ieri, 27 aprile, in Piazza Leonardo da Vinci a Milano, è stata organizzata dal circolo Legambiente Vivi con Stile e da Piola Social Street, una speciale pulizia nell’area antistante il Politecnico. I volontari hanno ripulito i giardini della piazza che ogni giorno vengono vissuti da migliaia di studenti e che sono costellati di piccoli rifiuti di ogni genere. Durante l’attività sono stati raccolti 10,5 kg di tappi a corona in metallo, migliaia di mozziconi e svariati sacchi di rifiuti. Un’attenzione speciale è stata data ai mozziconi di sigaretta e ai tappi di bottiglia, rifiuti che in luoghi come questi sono presenti a migliaia.

«Questa piazza è il cuore della vita universitaria della città – dichiara Emilio Bianco, Presidente del Circolo Legambiente Vivi con Stile – non c’è solo il Politecnico, ma anche tutte le migliaia di studenti della Statale che ha qui le sue facoltà scientifiche. Si tratta di un luogo che viene vissuto costantemente, soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Non vogliamo sostituirci all’amministrazione, non è il nostro ruolo. Abbiamo voluto dare un segnale per far si che questo importante luogo della città venga maggiormente rispettato e lasciato pulito per tutti gli abitanti del quartiere».

Rincara la dose Stefania Morabito di Piola Social Street, gruppo spontaneo che si dedica al quartiere: «Non è la prima volta che ripuliamo piazza Leonardo ma il giorno dopo la situazione è la stessa. Noi siamo semplicemente un gruppo di cittadini con a cuore il nostro quartiere e scendiamo in campo in prima persona per dimostrarlo. Piazza Leonardo è centrale ed è il simbolo della vivacità di città studi. È fondamentale che venga rispettata e curata, per far sì che tutti possano godersela».

L’iniziativa è stata anche il momento per raccogliere le firme per una petizione lanciata da Annalisa Balloi, biologa e Technology Transfer Manager al Politecnico nonché socia del circolo, per vietare, su tutto il territorio comunale, i coriandoli di plastica e altri prodotti simili che spesso vengono usati in occasione di lauree, compleanni e feste in genere e di cui le aree verdi davanti al Politecnico sono piene.

Il materiale plastico di cui sono fatti i coriandoli a causa delle piccole dimensioni, una volta rilasciato in ambienti aperti come piazze e parchi, diventa irrecuperabile dalle normali attività di pulizia urbana e, oltre a causare imbrattamento dei luoghi pubblici, può essere ingerito dagli uccelli (alcune specie ne sono attratte anche a causa del luccichio) e da animali di compagnia come i cani. «Data la loro natura durevole – dichiara Annalisa Balloi – i codiandoli di plastica e i prodotti simili sono recalcitranti al degrado naturale e finiscono nelle reti di deflusso delle acque piovane, spesso intasandole. Non venendo trattenuti negli impianti di depurazione, privi di maglie adeguatamente strette, i coriandoli arrivano ai corsi d’acqua e infine al mare, contribuendo all’ inquinamento delle acque».

«Abbiamo scelto questo luogo e questo giorno – aggiunge Emilio Bianco – proprio perché in concomitanza con le sessioni di laurea e, come sempre accade, la piazza e le aree verdi si riempiono di questo genere di rifiuti, praticamente impossibili da raccogliere. Anche se potrebbe sembrare un problema irrilevante in realtà si tratta di prodotti altamente inquinante. Noi chiediamo solo che il Comune prenda questa decisione quanto prima e ne vieti l’utilizzo, seguendo l’esempio di altre città italiane».

La petizione può essere firmata online al seguente link: https://partecipazione.comune.milano.it/initiatives/i-71

L’evento si è svolto con il supporto di AMSA Spa.

