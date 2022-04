Robecchetto – Bambini: al via cinque speciali laboratori esperienziali

È un’iniziativa rivolta ai bambini di fascia 0-36 mesi accompagnati da un adulto Bambini: al via cinque speciali laboratori esperienziali

A Robecchetto con Induno si torna a guardare al futuro con ottimismo e la primavera diventa l’occasione per promuovere delle iniziative speciali rivolte ai più piccoli.

È il caso del progetto di valenza territoriale “Breathe! Sognando gli altri come ora non sono” che, dal 30 aprile al 25 giugno 2022, prevede cinque laboratori esperienziali gratuiti e rivolti ai bambini di fascia 0-36 mesi accompagnati da un adulto.

I laboratori si terranno il sabato mattina alle ore 10.00 nell’asilo nido comunale “Santa Gianna Beretta Molla”, in via Don Lorenzo Milani, nelle seguenti date: 30 aprile, laboratorio di Danzatricità; 14 maggio, laboratorio di Sc-Arti; 28 maggio, laboratorio di Arte-terapia e laboratorio di Scienza; 11 giugno, laboratorio di Espressione Musicale; 25 giugno, laboratorio di Neuropsicomotricità.

Il progetto “Breathe!” è patrocinato dal Comune di Robecchetto con Induno guidato dal sindaco Giorgio Braga, coordinato dalla Società Cooperativa Sociale “La Grande Casa”, realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

«Il Comune sostiene questo progetto di lungo “respiro” rivolto ai bambini, cui la nostra comunità è da sempre particolarmente attenta in quanto rappresentano il futuro. – afferma Marta Langè, assessore comunale alle Politiche Sociali – Si tratta di laboratori particolarmente importanti e di qualità che spaziano dalla danza alla musica, dalle arti alla scienza. Laboratori che potranno essere seguiti anche da bambini dei comuni limitrofi ma è meglio prenotare in fretta perché i posti sono limitati».

Per informazioni:

e-mail levante.castano@lagrandecasa.it, nido.robecchetto@lagrandecasa.it.

Robecchetto con Induno

27 aprile 2022