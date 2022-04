San Martino Siccomario: Primo Maggio, su coraggio… ciao ciao al Villaggio delle Uova

Arrivederci alla prossima primavera

30 Aprile-01 Maggio

Il Saluto del Villaggio

Villaggio delle Uova c/o PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca 27028 San Martino Siccomario (PV)

(su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

Per info: +39 0382 559326 – Email: info@puravidafarm.it – www.puravidafarm.it

Pavia, Aprile 2022 – Ultimo fine settimana con il Villaggio delle Uova: l’appuntamento con l’arrivederci del parco a tema firmato PuraVida Farm è per sabato 30 Aprile e domenica 1 Maggio. Animazione, giochi, sorprese, laboratori creativi: un ricco programma all’insegna del divertimento per grandi e piccini per salutare la prima edizione del Villaggio delle Uova.

Tra le attività in programma laboratorio di lana d’alpaca, un laboratorio per imparare a costruire gli aquiloni, un mini-corso di orto. E ancora il Museo Ovopinto con le sue creazioni, e il Museo dell’Oltrepò, diretto da Simona Guioli, con la sua selezione delle collezioni di botanica, zoologia, paleontologia, archeologia, mineralogia.

Questa prima edizione del Villaggio delle Uova sta registrando numeri da record: anche per il fine settimana di chiusura moltissime le prenotazioni. Un arrivederci del Villaggio al 2023 che coinvolgerà gli amici a quattro zampe, veri protagonisti dei week-end che si sono susseguiti dall’inaugurazione del 19 Marzo in poi: gli alpaca, gli animali da cortile, i pony e gli asinelli.

L’ingresso al Villaggio delle Uova (12 euro) si prenota al link http://www.puravidafarm.it/villaggio-delle-uova/ ed è gratuito per i bambini da 0 a 3 anni.

Data la specificità del Villaggio, in caso di forte maltempo, la manifestazione verrà annullata e i biglietti rimborsati.