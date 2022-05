Con Pluriversi in passeggiata a Sesto San Giovanni

Domenica 8 maggio l’associazione Pluriversi sarà a Sesto San Giovanni, per una passeggiata tra storia e futuro della città, durante la quale Lorenzo Vicentini condurrà i partecipanti alla riscoperta della storia di una città simbolo dell’industria italiana, delle lotte operaie e della resistenza.

Appuntamento domenica 8 maggio, con ritrovo in piazza IV novembre all’uscita della stazione Sesto Rondò dell’M1, alle 10,30.

Passeggiata libera col QR code

Coloro che hanno partecipato agli eventi dello scorso anno associativo hanno ricevuto un QR code e potranno prendere parte gratuitamente all’evento. Chi vorrà potrà comunque lasciare una piccola donazione.

Perché Sesto San Giovanni

Un luogo ricco di storia che si accinge a cambiare in parte volto, con progetti importanti che molti hanno già visto in rendering e proiezioni o che hanno addirittura già cominciato a prendere forma. Fascino del passato, incognite o, comunque, mistero legato al futuro di fonderanno in una passeggiata che cercherà di dare risposte alla sete di conoscenza, conferme, curiosità e, naturalmente, ai dubbi.

La Falck, la Breda e il volto nuovo che assumeranno alcune importanti aree industriali saranno soltanto alcune delle tappe e dei luoghi dei quali si converserà durante la passeggiata.

La passeggiata condotta da Lorenzo Vicentini cercherà di mettere in collegamento passato e futuro della città alle porte di Milano.

Le prossime passeggiate

Il calendario comprenderà incontri con gli autori nei luoghi nei quali sono ambientate i loro romanzi e i loro racconti, passeggiate alla riscoperta delle tradizioni orali, retrospettive, sempre in movimenti, su grandi autori dal passato legati a Milano, come Giovannino Guareschi e Luciano Bianciardi. A metà maggio, una volta definite le date, provvederemo a inviarvi il calendario.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni per l’8 maggio, potete scrivere a pluriversi@pluriversi.it oppure contattarci su Whatsapp o al telefono al 353 384 9836. Per tutti gli aggiornamenti, durante il mese e successivamente, potete visitare il sito pluriversi.it.