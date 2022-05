Magenta: via Garibaldi, un piccolo gesto di attenzione da parte di Confcommercio

Ad immediata attenzione delle attività commerciali presenti nello storico tratto di Via Garibaldi in Magenta – informa il Presidente dell’Associazione Luigi Alemani – abbiamo ritenuto realizzare immediatamente dei cartelli utili ad informare la cittadinanza, la clientela e coloro che, anche dai paesi limitrofi desiderassero recarsi in queste attività commerciali, di quali fossero gli esercizi ed i servizi offerti in maniera tale da limitare il più possibile gli effetti che i lavori di riqualificazione da tanto attesi inevitabilmente si registrano su quelli che sono le potenziali capacità di incasso

E’ un “piccolo” gesto di attenzione – afferma il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – che in un momento di oggettiva difficoltà delle attività commerciali di Via Garibaldi, che hanno già subito il primo lotto di intervento, seguito da due anni di Covid, diviene di “grande” importanza e significativo ascolto da parte della nostra Confcommercio Territoriale, che ha immediatamente deciso di ideare questi cartelli, informare l’Amministrazione Comunale ed in particolare gli Uffici incaricati di questo “fattivo gesto di ascolto concreto”, subito condiviso dal Comune e sostenere, come Organizzare di rappresentanza delle proprie preziose Imprese associate e più in generale del tessuto commerciale locale, le spese di realizzazione.

Ci auguriamo ora solamente – concludono il Presidente Alemani ed il Direttore Ganzebi – che con favorevoli condizioni metereologiche e il concreto lavoro che abbiamo avuto modo di apprezzare sul cantiere da parte degli operari incaricati in queste prime giornate, i lavori possano concludersi ancor prima degli ipotizzati 60 giorni in maniera tale da porre queste attività finalmente nella condizione di traguardare una tanto attesa normalità e consentire loro di offrire le attenzioni e qualità che da sempre indirizzano ai loro clienti.