MERCATO EUROPEO REGIONI D’EUROPA a Magenta Dal 12 Maggio al 15 Maggio Da Giovedì prossimo a partire dalle ore 18:00 fino alla mezzanotte di Domenica 15 Maggio. in Piazza Mercato a Magenta si terrà la SECONDA EDIZIONE DEL MERCATO EUROPEO – REGIONI D’EUROPA. Realizzato grazie alla fattiva collaborazione tra la Federazione Italiana Venditori Ambulanti FIVA-Confcommercio e la nostra Confcommercio Magenta e Castano Primo, il Mercato Europeo è, di fatto, una vera e propria Piazza Europea che vedrà la presenza di decine di espositori provenienti da tutta Europa i quali, con propri suggestivi stand, daranno corpo ad un vero e proprio contenitore carico di sapori, colori ed emozioni. https://quieventi.it/event/regioni-deuropa-magenta-2022/ Per Info&Dettagli: #CONFCOMMERCIOperilTERRITORIO #MercatoEuropeoaMagenta

