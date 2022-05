La frase di Nelson Mandela, scritta sul riconoscimento consegnato dalle autorità civili di Cuggiono, recita:”L’istruzione é lo strumento più potente in grado di cambiare il mondo”.

In un tempo in cui è tutto liquido ci auguriamo che questi giovani possano ancora credere che l’istruzione e la culturano siano parte solida della vita, che possano utilizzarla per diventare spiriti critici e rendere bella, buona ma soprattutto vera la porzione di terra che calpesteranno. La cultura dovrebbe essere tra più alti servizi che una persona possa rendere a sé stessa, agli altri e al mondo. Congratulazioni ragazzi e agli insegnanti che vi hanno fatto credere in questi valori.

Giornata dedicata ai premi allo Studio per i giovani cuggionesi. was last modified: by