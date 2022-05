Ieri il sindaco Linda Colombo ha partecipato all’adunata nazionale degli Alpini che si è tenuta a Rimini. “Ringrazio il Gruppo Alpini di Bareggio per l’invito e per tutto quello che fanno e che hanno fatto, in particolare in questi ultimi anni di pandemia, a favore della comunità di Bareggio e non solo – ha dichiarato il sindaco -. Durante l’evento abbiamo anche ricordato il nostro concittadino Beppe Parazzini, presidente dell’Associazione Nazionale Alpini per due mandati”.

