Arconate e Finlandia uniti nella diversità nome dell’Europa

Il progetto Erasmus plus entra nel vivo con una serie di incontri virtuali; ospiti del Liceo di Arconate e d’Europa due docenti finlandesi di Kouvola in attesa dello scambio tra alunni.

Prosegue a pieno ritmo il progetto Erasmus Plus sul tema ‘United in Diversity’ promosso presso il Liceo Linguistico di Arconate e d’Europa. Dopo aver ottenuto l’accredito ufficiale il team di lavoro, composto da 16 alunni delle classi Terze e 4 docenti referenti (il prof. Biasibetti e le prof.sse Re, Bellucci e Baroni) ha intrapreso la seconda fase dell’articolato progetto. Nelle giornate del 10 e 11 maggio, presso i locali della Biblioteca di Arconate, sono stati svolti workshops e lavori di gruppo on line per riflettere sul tema ‘Uniti nella diversità’ all’interno dell’Unione Europea, sul nazionalismo e sulla xenofobia. Sono intervenuti per portare la loro testimonianza anche la francese Amandine Vole e Alessandro Balzarotti, ex studente del Liceo Arconatese impegnato nell’esperienza Erasmus. Dal 9 al 12 maggio l’Istituto ha inoltre ospitato due docenti di un Liceo di Kouvola, cittadina del sud della Finlandia. A ottobre prossimo gli studenti finlandesi arriveranno di persona ad Arconate, ospiti presso le famiglie dei liceali mentre quelli di Arconate potranno invece volare in Finlandia nella primavera del 2023.