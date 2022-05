Milano, 13 maggio 2022: “Sono felice che il governatore Fontana sia stato prosciolto da un’accusa che, coinvolgendo anche la sua famiglia, lo aveva colpito sul piano umano prima ancora che politico” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, commentando il proscioglimento, su decisione del Gup, del governatore Fontana dall’accusa di frode in pubbliche forniture nell’ambito del cosiddetto ‘caso camici’. “Fin dall’inizio – prosegue l’azzurro – mi sono detto convinto dell’onestà e della correttezza di Attilio Fontana, che oggi viene riconosciuta pienamente anche dal Gup. Ora – conclude – mi aspetto che chi ha cavalcato in maniera spregiudicata questa vicenda per fare becera propaganda elettorale chieda pubblicamente scusa al presidente di Regione Lombardia e alla sua famiglia, che con tenacia si è battuta per ristabilire la verità dei fatti”.

Caso camici, Comazzi: "felice per Fontana e la sua famiglia!