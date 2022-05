Il Comune di Cuggiono ha aderito all’iniziativa “appuntamento in giardino” promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) che prevede due appuntamenti:

Sabato 4 giugno ore 20.30 – Ritrovo ingresso Parco di Villa Annoni: Visita guidata nel Parco e a seguire Lucciolata

Domenica 5 giugno ore 15.30 – Ritrovo ingresso Parco di Villa Annoni: Visita guidata e laboratorio creativo per bambini con la costruzione di un erbario.

E’ possibile partecipare previa iscrizione tramite e-mail: guideculturali@gmail.com oppure chiamando al n. 3405063598 attivo da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 entro il venerdì 4 giugno

Cuggiono: APGI fà visitare Villa Annoni, prenota! was last modified: by