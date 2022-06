Il naso rosso che migliora la quotidianità

RESCALDINA – Leggerezza non significa superficialità. Così com’è leggero, e non superficiale, un clown. Maschera misteriosa capace di far sorridere grandi e piccini, il clown si svela nell’incontro “Leggero come un clown – come un naso rosso ti migliora la quotidianità” in programma domenica 5 giugno dalle 10 alle 12.30 all’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina; incontro di presentazione dell’omonimo corso che partirà a settembre.

Protagonista è MC, clown dottore di AVS – Associazione Veronica Sacchi ODV – formatore e improvvisatore che condividerà l’essenza del clown e il modo che ha di rapportarsi alla quotidianità. Il clown spiazza, rompe gli schemi, fa ciò che nessuno si aspetta. Può essere agile o goffo, silenzioso o rumoroso, affettuoso o cinico, ma lo è sempre con tatto, attenzione e intelligenza. Il clown è empatico e sa fin dove si può spingere con chi gli sta di fronte.

Far emergere il clown che è dentro di noi per affrontare e cavalcare il solito e noioso tran tran è lo scopo del corso dove temi di lezione saranno come giocare nella difficoltà divertendosi e facendo divertire chi sta davanti; come costruire una gag con delle semplici regole; come comportarsi davanti a un pubblico; come interagire con chi segue, oltre a tecniche di micro magia e improvvisazione teatrale. Perché, come spiega MC, «ognuno ha un clown dentro, bisogna solo saperlo ascoltare e avere la voglia di farlo uscire».

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/