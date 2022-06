L’oratorio fa festa e fa del bene: accade a Magenta

Sabato 18 giugno e sabato 2 luglio all’oratorio Sacra Famiglia si organizzano due feste, con musica e griglia. Il ricavato servirà per acquistare una giostrina inclusiva nel parco giochi. È un passo del percorso-progetto intitolato Emozioni Ritmate, dedicato a disabilità e inclusività

Fare del bene, divertendosi e trascorrendo una serata insieme. È possibile: a renderlo possibile è l’iniziativa della Comunità Pastorale giovanile di Magenta che sabato 18 giugno e sabato 2 luglio organizzerà all’oratorio di Sacra Famiglia due serate benefiche speciali. Il ricavato di queste serate andrà interamente per l’inserimento di una giostrina inclusiva nel parco giochi dell’oratorio di Sacra Famiglia e per la realizzazione di progetti legati all’inclusione di persone con bisogni educativi speciali.

In occasione della festa benefica del 18 Giugno si esibiranno in concerto i Gamba de Legn, mentre in quella del 2 luglio sarà organizzata una serata a tema anni ’80 e ‘90. L’ingresso è libero, e sarà attiva un servizio griglia e bar a partire dalle ore 19.

Iniziativa di beneficenza: tutto parte da Emozioni Ritmate

Tutto parte da Emozioni Ritmate, progetto che mette al centro disabilità e inclusione. È un’idea dei giovani della Comunità Pastorale magentina, coordinati da don Emiliano Redaelli, che ha già svolto attività dedicate.

Tra queste, le attività ludico-ricreative per ragazzi disabili e normodotati realizzate con scadenza mensile con il supporto dell’Associazione di famiglie La Quercia di Magenta e con particolare attenzione al coinvolgimento degli animatori (14-17 anni) degli oratori e del gruppo scout.

Inoltre si sono avviati percorsi di volontariato inclusivo, con l’inserimento di alcuni giovani disabili negli ambiti del volontariato parrocchiale (bar, pulizia ambienti, segreteria, animazione).

Da questa volontà di inclusione è nato anche un laboratorio musicale tenuto dall’Associazione Punto Musica, rivolto a bambini e ragazzi nella fascia d’età 6-17 anni, con l’organizzazione di uno spettacolo benefico. In esso si è incoraggiata e accolta la partecipazione di bambini/ragazzi che hanno trovato difficile collocazione in altri contesti di aggregazione.

Infine, ma non certo per importanza, vanno ricordati gli incontri con l’A.S.D. SuperHabily e i suoi atleti di boccia paraolimpica. L’obiettivo di tali momenti è stato di far conoscere il mondo della disabilità nello sport a bambini, ragazzi e adolescenti, le associazioni che si occupano del mondo della disabilità sul territorio, creando nuove relazioni.

Cosa si vuole fare

Le iniziative proseguiranno e se ne aggiungeranno anche di nuove. Tra queste, una riguarderà la pet therapy, con due incontri, già organizzati, della durata di 90 minuti con cadenza quindicinale di interventi Assistiti con gli animali per piccoli gruppi di bambini e ragazzi a partire dai tre anni, da realizzarsi in maniera alternata presso Associazione culturale La Tribù degli zoccoli e la Parrocchia Sacra Famiglia.

Inoltre sarà avviata una rassegna cinematografica gratuita presso il Cinemateatronuovo di Magenta di proprietà della Parrocchia San Martino-Vescovo con 5 film sulla disabilità e conseguente discussione.

Si creerà un orto didattico presso l’oratorio Sacra Famiglia con la partecipazione sia di ragazzi disabili che di ragazzi normodotati di diverse età.

Non mancheranno poi attività outdoor e di laboratorio teatrale.

Una giostrina solidale

La festa del 18 giugno servirà a raccogliere fondi: con il ricavato di questo spettacolo, dove i ragazzi con esigenze speciali hanno trovato il loro spazio assieme ai loro coetanei, vorremmo poter istallare una giostrina inclusiva nel parco giochi all’interno dell’oratorio Sacra Famiglia e riqualificare lo stesso per permettere a tutti i bambini di aver un bel luogo di cui poter giocare. Questo il primo passo verso un oratorio davvero inclusivo!

Ringraziando tutti fin d’ora per la partecipazione vi aspettiamo sabato all’oratorio Sacra Famiglia di Magenta!