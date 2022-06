🏆PALIO DEI RIONI: GRANDE FINALE E PREMIAZIONE 🏆

Si è concluso il Palio dei Rioni 2022: una splendida edizione, ricca di emozioni e divertimento, dopo tre anni di stop.

Il tradizionale evento, quest’anno organizzato dal consigliere delegato allo Sport, Matteo Pagani, ha visto la partecipazione di moltissimi cittadini di Mesero, che si sono cimentati nelle varie prove del Palio.

La sfida conclusiva, la Corsa con la Botte, si è svolta domenica 19 giugno.

A seguire, si è tenuta la premiazione del Rione vincitore: il Palio dei Tapei 2022 è stato vinto da Canal Gross, con 45 punti totali.

Secondo classificato il Rione Cassin, con 39 punti, seguito da Sciavattit (34 punti) e Lavandera (27 punti).

“Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento – sono le parole del consigliere Pagani – E’ bello vedere come, grazie alla collaborazione di tutti, si riescano a organizzare momenti di divertimento, di sport e di festa. Grazie anche alle persone che hanno partecipato e un grazie speciale ai membri del mio staff, Davide Berra, Gianluca Alemani e Matteo Antonali. Infine, un ringraziamento al vicesindaco Annalisa Zoia, all’assessore Assunta Berra e alle volontarie che ieri hanno preparato il ricco buffet offerto ai partecipanti al termine della gara. Il Palio dei Rioni vi aspetta nel 2023!”.