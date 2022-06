Il magistrale corpo bandistico cuggionese Santa Cecilia con un repertorio improntato su scelte di brani di riflessione sociale e di invito a un mondo più solidale si è esibito in occasione del 30esimo anniversario della Festa del Solstizio.

In contemporanea altre iniziative tra cui la lucciolata nel Parco.

Oreste Magni, colui che ha creduto, promosso, creato rete, rese possibili iniziative come queste per la valorizzazione delle persone e di quanto possano incidere positivamente su Madre Terra.