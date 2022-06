Magenta: il Ringraziamento ai Magentini di Luca Del Gobbo

Care magentine e cari magentini,

voglio in primo luogo ringraziarvi ad uno ad uno per la fiducia che ci avete accordato, non scontata e che giunge alla fine di una campagna elettorale particolarmente impegnativa: cinque candidati sindaci, tredici liste e infine un ballottaggio con un avversario “tosto” come Enzo Salvaggio al quale va il mio saluto e il mio rispetto.

In secondo luogo ringrazio tutti i partiti della mia coalizione. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la mia Lista “Luca Del Gobbo Sindaco di tutti”, a cominciare da tutte le persone che hanno scelto di candidarsi con me in queste liste, i nostri coordinatori locali e i consiglieri regionali.

Ringrazio di cuore tutti gli amici che hanno lavorato per organizzare la campagna elettorale, i volontari del Point elettorale, chi ci ha dato una mano per i banchetti, i volantinaggi e le iniziative pubbliche. Avete fatto un lavoro straordinario!

Lasciatemi inoltre ringraziare la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie, che mi hanno sostenuto in un momento particolare della mia vita.

Infine vorrei ringraziare tutti coloro che si sono candidati, Enzo Salvaggio, Silvia Minardi, Francesco Anile, Munib Ashfaq e tutti i candidati delle loro liste perché è stata una campagna elettorale impegnativa ma profondamente corretta, basata sui contenuti (e sorvoliamo su qualche provocazione alla quale avevo fatto voto di non rispondere…) ma soprattutto, li voglio ringraziare perché non è facile trovare persone che decidono di candidarsi per la la propria città ed è giusto guardare a loro con rispetto e simpatia perché hanno lavorato per portare un progetto positivo per il loro territorio.

Abbiamo vinto ma restiamo convinti che la politica sia costruzione condivisa del bene comune quindi, nel rispetto e nella distinzioni dei ruoli istituzionali di maggioranza e opposizione, offriamo da subito la nostra disponibilità ad un lavoro comune con tutti per rendere la nostra Magenta il cuore pulsante dell’ovest milanese.

E’ stata una campagna elettorale particolarmente impegnativa anche sul piano personale ed emotivo, tanto è vero che sono stato sulle spine fino all’ultimo scrutinio dell’ultima sezione prima di cedere alla gioia e all’entusiasmo!

Oggi possiamo finalmente festeggiare e da domani saremo al servizio dei cittadini per realizzare il Rinascimento che Magenta sogna e merita!

Un grande abbraccio