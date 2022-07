Grande protesta per la mancanza d’acqua nel villoresi!

Agricoltori arrabbiati per la sottrazione dell’acqua dal villerosi… sale le protesta..

A seguito dell’incontro di oggi con Regione Lombardia, il Presidente Folli ha ottenuto di non rilasciare 25 mc/s dal Lago Maggiore richiesti dall’Autorità di Bacino del Po a favore del fiume Po. A fronte di ciò, sarà possibile a partire da lunedì 4 luglio, ridurre la portata del Naviglio Grande per aumentare a 48 mc/s la portata per l’intero Villoresi per 5 GIORNI (da martedì 5 a sabato 9).

Quindi le due macroaree Arconate e Parabiago bagneranno contemporaneamente.

Domani in mattinata verranno consegnati a voi capiutenti i nuovi orari, in base ai quali dovrete modificare gli orari dei terziari e comunicarli ai vostri utenti.

Siamo consapevoli delle difficoltà che questa scelta comporta, ma l’alternativa erano soli 27,5 mc/s per l’intero Villoresi, con cui non avrebbe irrigato nessuno.

aspettiamo news..