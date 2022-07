“L’associazione di gestione faunistico venatoria “Le Robine” di Olcella libererà 100 Starne..

“L’associazione di gestione faunistico venatoria “Le Robine” di Olcella, che racchiude al suo interno componenti dei comuni limitrofi, con sede operativa in comune di Buscate, ha in programma per il gg 17 luglio prossimo, una manifestazione propedeutica alla tutela e conservazione delle specie ornitologiche delle zone di brughiera, nello specifico “la Starna”, nella giornata di domenica 17 verranno liberate circa 100 Starne sul territorio a scopo di ripopolamento. Con l’ccasione si potrà altresì assistere ad una dimostrazione cinofila sulle attitudini delle razze utilizzate nelle attività venatorie dei cosiddetti cani da ferma. La manifestazione si svolgerà nell’area ZAC La Miorina, in via del Fossato a Buscate a partire dalle ore 06.30 fino alle ore 17.30″.

