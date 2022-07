UN’ESTATE IN ALLEGRIA ALLA CASA FAMIGLIA DI INVERUNO

Inveruno – E’ un’estate all’insegna dell’allegria e della leggerezza, sempre in sicurezza, quella che sta andando in scena alla Casa Famiglia ‘E.Azzalin’ di Inveruno, dove il programma di queste settimane, grazie all’impegno e agli sforzi dell’equipe di animazione è davvero ricco, dopo il tradizionale appuntamento del ‘Maggio Senior’.

Una “colazione golosa” per tutti i residenti, con croissant freschi appena sfornati che hanno reso più dolce il risveglio; poi la festa dei compleanni, appuntamento fisso per la fine di ogni mese. Soprattutto un incontro davvero speciale con i volontari dell’associazione “Il Pianeta dei Clown” (https://www.facebook.com/pianetadeiclown) che hanno reso divertente e colorato un pomeriggio.

“Il nostro obiettivo – spiega la Coordinatrice Daria Chiodini –è vivere insieme ai nostri Residenti in serenità e spensieratezza. Certo, l’aumento dei contagi di questi ultimi giorni è un fatto da non trascurare. Ciononostante, grazie alla campagna vaccinale, ai nostri protocolli e sfruttando al meglio i numerosi spazi all’aperto di cui è dotata la nostra Casa Famiglia, stiamo cercando di trascorrere nei migliori dei modi queste calde giornate di luglio”.

Già al lavoro per i prossimi appuntamenti: venerdì 8 luglio sarà la volta della merenda dai sapori contadini accompagnata dai canti della tradizione che si svolgerà nel giardino della Casa Famiglia. In attesa della classica, ancorché immancabile, festa di Ferragosto con anguriata e tombolata.