L’imprenditore italiano ucciso in Messico aveva il suo ‘posto delle fragole’ a Corbetta…

CORBETTA – Tunesi è un cognome molto diffuso nell’area del Magentino. Una sorta di ‘carta d’identità’, per cui Raphael Alessandro Tunesi era arrivato in Italia a metà del giugno scorso e si era messo a ricercare le origini dei suoi avi, consultando sia l’archivio civico sia quello parrocchiale.

Poi è ritornato in Messico, contento di aver trovato il suo ‘posto delle fragole’ convinto che le sue radici profonde, quelle che non gelano mai, erano proprio a Corbetta, anche se la sua vita si svolgeva in Messico, all’hotel ‘Quinta Cha Nab Nal’ a due passi dalle celebri rovine Maya, meta dei turisti di tutto il mondo.

Leggiamo oggi (9 luglio 2022) sui quotidiani nazionali dell’arresto della moglie del Tunesi, Elisabeth Games – dalla quale aveva avuto tre figlie – la quale avrebbe assoldato due sicari per mandarlo all’altro mondo. Un vero peccato mortale!