Magenta Percorsi: comunicato stampa in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale e della comunicazione dei componenti della Giunta

L’insediamento del nuovo Consiglio comunale nella seduta del 12 luglio e la comunicazione del neo Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta aprono di fatto una nuova fase per tutte le forze che hanno partecipato alla competizione elettorale.

Magenta Percorsi desidera innanzitutto ringraziare i numerosi concittadini che ci hanno accordato la loro fiducia, dimostrando con il voto di averne accolto la proposta civica. Siamo gli unici che hanno avuto più voti di preferenza che di lista: da una parte questo ci gratifica, ma allo stesso tempo ci carica di grande responsabilità nei confronti dei nostri elettori.

Per questo Magenta Percorsi manifesta la volontà di portare avanti autonomamente il progetto e di continuare ad impegnarsi in un’azione politica puntuale per essere la voce di tutti quei cittadini che credono in una cittadinanza attiva, costruttiva e attenta alle esigenze della nostra Città.

Un ringraziamento sentito va naturalmente anche al candidato sindaco Enzo Salvaggio, ora proclamato consigliere comunale per il gruppo di liste che lo hanno sostenuto e agli amici e alle amiche di Uniti per Magenta e PD Magenta, con cui abbiamo condiviso i mesi molto intensi, ma gratificanti, della campagna elettorale e con cui ci coordineremo per una seria e incisiva opposizione.