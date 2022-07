L’epitaffio di Issione di Pino Jannello

Pino Jannello si è messo di buzzo buono a scrivere un romanzo giallo, dove il carattere esoterico prende il sopravvento. Esperto di mitologia, Pino ci coinvolge in una storia ricca di fascino e mistero al punto da faticare ad allontanarsi dalle pagine.

SINOSSI. Due amici, un antropologo e uno psicologo; un reperto archeologico, un vaso campano del IV secolo a.C. raffigurante il supplizio di Issione; un’inquietante indemoniata esorcizzata dalla Curia e che cita le parole del mito; un convento di monache dove si cela un terribile segreto. E ancora, eventi strani e incredibili coincidenze lungo il cammino degli investigatori. Infine una, due, tre, tante vittime di omicidio. Su tutto aleggia sempre, ossessivamente, la ruota di Issione con il suo mito, a segnare in modo indelebile il destino di due uomini e una donna, in una struggente storia d’amore. Ragione e superstizione, credenze e conoscenze si mescolano, si aggrovigliano e si scontrano, alla ricerca di una risposta che riguarda tutti noi.