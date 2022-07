Il partigiano ‘Massiccio’: ‘A casa quella gente lì!’

Quando politicamente ci sono momenti topici, il partigiano ‘Massiccio’, alias cavalier Alessandro Maiocchi (classe 1928), prende in mano il telefono e ci trasmette la sua rabbia democratica. Presidente della Associazione Volontari Libertà Piemonte, sezione ‘Pizio Greta’ (Via Novara 314/b – Borgomanero), ormai giunto a tale veneranda età non ha peli sulla lingua:

“Quella gente lì, i Cinquestelle, devono andare a casa. Un ‘avvocato del popolo’ e un Grillo, con un figlio indagato per aver violentato una ragazza, non possono tenere in ostaggio l’Italia. Hanno distrutto l’economia regalando soldi per non lavorare, hanno flirtato con la Cina e la Russia e hanno messo in discussione la leadership di Mario Diraghi che aveva salvato l’Europa. Non si può ‘sputtanare’ un uomo di tal fatta…per cui io come partigiano sono disposto a combattere ancora, fino all’ultimo respiro, perché non abbiamo combattuto per quella gente lì che deve essere mandata a casa!”,