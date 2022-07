La Gatta’: la vendita della cascina pagata ‘in buoni denari d’oro’ dai f.lli Colombo nel 1824

TURBIGO. Tempo fa, Aimo Zanoni, turbighese doc che oggi riposa nel primo campo del cimitero, a sinistra – conoscendo la nostra passione per la storia turbighese – ci diede un rogito del 1824 nel quale si dice che i fratelli Giovanni e Giuseppe Colombo acquistano dall’avvocato Luigi Valenti fu Baldassare residente a Pavia, la ‘Cascina Gatta’ e fondi annessi. Non abbiamo mai avuto il tempo di leggere attentamente il documento. L’abbiamo fatto oggi, un pomeriggio ‘hot’, operazione che ci ha permesso di trascorrerlo al fresco facendo il sunto che segue.

1824 – Siamo al tempo dell’imperatore Francesco I e la vendita, effettuata a Pavia, riguarda la possessione detta ‘La Gatta’ in territorio di Turbigo, Distretto di Cuggiono, Provincia di Milano, tra l’avvocato Luigi Valenti e i fratelli Giovanni, Giuseppe Antonio Colombo fratelli, figli del fu Carlo abitante a Malvaglio. La possessione comprende la Vigna, Campo e Bosco con casa descritti in mappa, così come pervenuta al Venditore coll’istrumento 4 settembre 1821, notaio Salvatore Gariboldi. Il prezzo si stabilisce in milanesi lire 9.800, corrispondenti in austriache 8651.

Nel documento compaiono in più parti gli Oriani (le sorelle Angela e Giuseppa creditrici, Giuseppe Oriani testimone all’all’atto; l’ingegner Gaspare Oriani), una famiglia filofrancese che all’inizio dell’Ottocento poteva contare sul sindaco di Turbigo e sul prevosto di Castano, ‘scomparsa’ dalla storia locale. Sappiamo che, oltre alle cariche pubbliche citate, la famiglia possedeva il convento e la chiesa degli Agostiniani Scalzi e, dopo la soppressione, si impadronì di tutti i beni che i monaci avevano accumulato nei due secoli di vita (1635-1807).

Si legge nel documento che la possessione ‘La Gatta’ consisteva come segue:

1 -Vigna moronata di pertiche trenta, coerente a Levante con Bosco di Fedele Bussola; a Mezzogiorno strada comunale di Robecchetto; a Ponente Bosco di casa Fagnani e a Tramontana beni di questa proprietà;

2 – Campo moronato di pertiche diciotto, coerente a Levante e Mezzogiorno beni di questa proprietà, mentre a Ponente bosco di Casa Fagnani e a Tramontana beni di Gaspare Oriani;

3 – Bosco in costa in parte aratorio di pertiche settantanove coerente a Levante e a Mezzogiorno con bosco di Fedele Bussola e in parte con Casa Fagnani, mentre a Tramontana con bosco della parrocchiale di Turbigo;

4 – Casa in parte civile e in parte da pigionante consistente in diversi luoghi inferiori e superiori, colle adiacenti stalla, cassina, pozzo, aja e giardinetto cinto da muro, cantina ed altre comodità.

‘I Columb da la Gatta’ sono una stirpe che ha partecipato alla vita sociale del paese. Per tutti ricordiamo Vincenzo Colombo (1915-1998) che diede forza alla banda musicale ‘La Cittadina’ per molti anni. Sono loro che realizzarono l’edicola dedicata a San Vincenzo che ogni anno, nel giorno della sua festa, benedice i partecipanti alla processione delle campagne (foto).