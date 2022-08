Il ricordo del cardinal Carlo Maria Martini nel decennale della morte

TURBIGO – La figura dell’arcivescovo di Milano (1979-2002) è del genere di quelle che lasciano il segno. A volerlo alla guida della diocesi milanese fu Giovanni Paolo II dove rimase per più di vent’anni. Sarà ricordato, all’interno della Festa Patronale turbighese, giovedì 15 settembre, alle ore 21, in un incontro-testimonianza con Marco Garzonio, giornalista e biografo del cardinale e con il nipote Giovanni Facchini Martini.

A Turbigo l’alto prelato venne più volte: la prima volta nel 1985 in occasione della Visita Pastorale, com’è documentato dalla foto che pubblichiamo in evidenza, dove si vede l’arcivescovo che esce dal portone della Sussidiaria tutta circondata dai ponteggi (era in corso il restauro della chiesa finanziato dal Comune).

Oggi, 29 agosto 2022, ‘Il Giornale’ riporta un’intervista di Sabrina Cottone a don Damiano Modena che fu segretario del cardinale negli ultimi tre anni della sua vita. Fino alla sua morte avvenuta il 31 agosto 2012, all’età di 85 anni.