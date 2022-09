NOSATE-LONATE. Sono in corso i lavori di forestazione dell’ex Cava Bustese – posta sulla costa, ai confini tra i territori di Nosate e Lonate Pozzolo – per un importo superiore ai 200mila euro, da realizzarsi in un anno di lavoro. L’intervento, che interessa il primo terrazzamento del fiume, è realizzato dal Parco del Ticino e vanta fondi europei ‘agricoli per lo sviluppo rurale’. E’ un modo intelligente di irrobustire la costa con della vegetazione autoctona, capace anche di difendere la falda idrica già preda di tali e tanti inquinamenti.

Forestazione ex Cava Bustese was last modified: by