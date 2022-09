In memoria dello storico locale Gianni Visconti

CUGGIONO – Domenica mattina, all’interno della 39° sagra del ‘Baragioeu’, un pensiero andrà alla memoria di Gianni Visconti, lo storico locale che ben conosceva il ‘valore della memoria’ alla cui ricerca ha dedicato decenni di lavoro. Lo conobbi all’inizio degli anni Ottanta e subito lo invitai a collaborare alla rivista ‘Contrade Nostre’, dove compaiono i suoi primi articoli, spunti che in seguito allargherà in ricerche più profonde.

Ecco il programma:

ore 11.00 – presentazione del libro curato da Mario Comincini e Paolo Mira ‘Tu ci hai svelato quanto sia antica la patria nostra’;

ore 11.30 – inaugurazione della ‘Sala Archivio’ dedicata alla memoria di Gianni Visconti.