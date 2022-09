Premiati gli studenti meritevoli  e consegnati i riconoscimenti civici ai pensionati

TURBIGO – Prima della seduta consiliare del 13 settembre, il tradizionale ricordo dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle, al quale è seguita la consegna di un riconoscimento civico al personale scolastico e comunale, dipendenti che dopo decenni lasciano il proprio lavoro per la pensione: Sonia Francesca Lombardi, Laura Picchiò, Ornella Forgione, Anna Forte, Laura Vanoli, Mariuccia Acca.

Poi, la premiazione degli studenti meritevoli:

LICENZIATI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (tra parentesi la valutazione)

1 – Alice Barera (9/10); 2 – Francesca Bellaria (10/10); 3 – Beatrice Gibellini (9/10); 4 – Pietro Morgan Giussani (9/10); 5 – Diego Marchegiani (10/10); 6 – Tommaso Monticelli (9/10); 7 – Silvia Morrone (9/10); 8 – Pietro Nalesso (9/10); 9 – Margherita Nespoli (10/10 con lode); 10 – Alex Zocchi (9/10).

FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

1 – Francesco Portolesi (8,21); 2 – Giulia Pragliola (8,54); 3 – Usman Shahzad (9,42); 4 – Lucia Viani (8,82).

DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

1 – Serena Budelli (96/100); 2 – Laura Cogliati (100/100 con lode); 3 – Sonia Garghetti (97/100); 4 – Letizia Perotta (100/100); 5 – Martina Sbabo (97/100); 6 – Alice Tura (98/100).