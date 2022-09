MILANO – Stamattina a Palazzo Reale si è tenuta la conferenza stampa del Festival delle Abilità (16, 24 e 25 settembre, parco della Biblioteca Chiesa Rossa), durante la quale è stato presentato il programma completo.

La mission del Festival è quella di creare nuove forme di accessibilità in ambito culturale, così da rendere l’arte davvero accessibile per tutti.

Testimonial del Festival sarà Totò Cascio, l’indimenticabile piccolo Salvatore del film Nuovo Cinema Paradiso. Cascio sarà presente al Festival delle Abilità sabato 24 settembre.

In allegato anche il comunicato stampa del fuori festival, che si terrà venerdì 16 settembre, durante il quale sarà inaugurata la mostra fotografica Riscatto, di Claudia Reali e Peter Bescapè, che vuole diventare un esempio di accessibilità per questa forma d’arte. La sera ci sarà invece un tributo a Pierangelo Bertoli, nel ventennale della scomparsa.

