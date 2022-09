Due concerti celebrano l’arte musicale italiana alla Casa Museo Pogliaghi

VARESE _ Doppio appuntamento musicale alla Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. Domenica 18 settembre e domenica 9 ottobre nell’atelier dell’artista, dove è esposto il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, opera più importante di Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – Santa Maria del Monte 1950), sono in programma due concerti. Promossi da Archeologistics, impresa sociale varesina impegnata nella valorizzazione culturale, in collaborazione con l’Accademia Musicale Papillons di Varese, rientrano nella rassegna “I capolavori dell’arte musicale italiana”, pensata per celebrare e allo stesso tempo far conoscere meglio opere di compositori italiani. Per chi volesse, entrambi gli appuntamenti sono preceduti da una visita guidata per conoscere non solo la storia dell’eclettica residenza, ma anche la carriera e la figura del suo proprietario di casa.

Domenica 18 settembre, con inizio alle 18, la scena è per il duo varesino composto dal soprano Alessandra Molinari e dalla pianista Corinna Sinigaglia con “La romanza da salotto tra Ottocento e primo Novecento”. Il concerto vuole essere un omaggio all’arte musicale italiana e in particolare al genere della romanza, tanto amato dal pubblico e dai musicisti di tutto il mondo, quanto non particolarmente considerato dagli studi musicologici. Le due musiciste, che da Varese hanno avuto una straordinaria carriera che le ha portate a esibirsi nei più importanti teatri e palcoscenici, propongono alla Casa Museo Pogliaghi un repertorio con brani di Bellini, Donizetti, Verdi, Leoncavallo, Tosti, Donaudy, Respighi, Gastaldon, De Curtis e Nobile.

Domenica 9 ottobre, con inizio alle 17, protagonista è il Duo Niccolò composto dai musicisti varesini Francesco Postorivo al violino e Paolo Amico alla chitarra. Nel concerto “Capolavori per otto corde”, il duo presenta un omaggio a compositori italiani dell’Ottocento con musiche di Mauro Giuliani, Ferdinando Garulli e Niccolò Paganini.

I concerti sono introdotti da Mario Nobile.

Per l’occasione la Casa Museo ringrazia sentitamente la pianista Chiara Nicora che ha concesso in comodato d’uso il pianoforte a coda Jupiter posto nell’atelier.

Il biglietto di ingresso a ciascun concerto (comprensivo anche della visita guidata) è di 10 euro.

Prenotazioni: concerto del 18 settembre bit.ly/concerto18settembre; concerto del 9 ottobre https://bit.ly/3xvHxlJ

Informazioni: info@casamuseopogliaghi.it, +39.3288377206; www.casamuseopogliaghi.it

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it