Apre sabato 8 ottobre la mostra micologica di Antares

LEGNANO – Funghi protagonisti dell’autunno di Legnano. Si inaugura sabato 8 ottobre nella sala Caironi della Famiglia Legnanese (via Matteotti 3) la mostra micologica “Funghi dal vero”promossa dall’associazione Antares con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Giunta alla sua 43esima edizione, la mostra è un appuntamento ormai storico, capace di unire passione e divulgazione: la passione degli esperti micologi che vanno alla ricerca delle più diverse specie di funghi sia commestibili sia velenosi, ma anche la divulgazione nel voler diffondere la cultura micologica insegnando, quindi, a distinguere quanto si raccoglie nei boschi.

«Questa mostra è un appuntamento atteso, capace di unire una profonda conoscenza scientifica alla curiosità e che, in ogni sua edizione, non ha mai smesso di sorprendere», osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Antares è oggi un punto di riferimento per la città di Legnano e il territorio circostante per la dedizione che sa mettere in ambiti quali la botanica e l’astronomia, nel farci apprezzare il mondo che ci circonda nell’ottica di conoscerlo e, al contempo, di tutelarlo».

La mostra si inserisce in un percorso di avvicinamento alla cultura micologica che da decenni l’associazione promuove nel periodo autunnale con una serie di incontri e lezioni pratiche di determinazione e classificazione dei funghi, alle quali è possibile portare anche il proprio raccolto, che si svolgono nella sede di via Ronchi 78 a Legnano. Gli esperti micologi di Antares saranno presenti lunedì 17 e 24 ottobre e lunedì 7 novembre dalle 21 alle 23.

La 43esima mostra micologica “Funghi dal vero” è aperta sabato 8 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 9 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.