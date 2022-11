Carla De Bernardi presenta la guida milanese per curiosi e ficcanaso

VARESE – Un libro al museo. Proseguono gli incontri letterari ai musei del Sacro Monte di Varese promossi da Archeologistics, impresa sociale varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale. Dopo Marta Morazzoni, che ha presentato il suo “Il rovescio dell’abito” (Guanda editore), domenica 6 novembre alle 17 è attesa alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi la scrittrice e fotografa Carla De Bernardi. La sua ultima pubblicazione “Storia di Milano. Guida per curiosi e ficcanaso” (edizione illustrata, Jaca Book) è una guida non tradizionale che raccoglie aneddoti, curiosità, proverbi, modi di dire e persino “pettegolezzi” d’epoca per far scoprire il capoluogo meneghino da un punto di vista diverso. Sarà una presentazione itinerante: alcune pagine del volume sono, infatti, dedicate proprio a Lodovico Pogliaghi e ad alcune sue opere presenti anche nelle sale della Casa Museo. Alle 16, un’ora prima dell’incontro, ci sarà la possibilità di fare una visita guidata della Casa Museo. L’evento è proposto in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

Chiude il ciclo di incontri con l’autore Luca Frigerio. Domenica 13 novembre (ore 17) il giornalista e divulgatore presenta “Bestiario Medievale” (edizione illustrata, Edizione Ancora) al Museo Baroffio del Sacro Monte di Varese. Il “bestiario” di Frigerio è rappresentato dai leoni, cervi, serpenti, draghi e sirene che caratterizzano lo stile romanico. E in questo libro l’autore racconta in modo chiaro ma affascinante il significato simbolico delle numerose e diverse rappresentazioni “zoologiche”. Alle 16, un’ora prima dell’incontro, la possibilità di fare una visita guidata alla Cripta del santuario.

Costi: 4 euro l’ingresso alla sola presentazione; 10 euro con la visita guidata.

Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – +39.3664774873

Per prenotazioni: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/scrittori-al-museo-517.html

