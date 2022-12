Il Natale in Bcc è per l’associazione Genitori per la Promozione Umana

BUSTO G. – La cooperazione alimenta la solidarietà. Perché «quando si lavora insieme, i risultati arrivano». Così il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi ha introdotto l’aperitivo natalizio che per la prima volta si è tenuto negli spazi della filiale di Busto Garolfo della Banca di Credito Cooperativo, spazi che sono stati completamente rinnovati la primavera scorsa. Martedì 13 dicembre, con l’evento promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è rinnovata la cordata di solidarietà con il territorio: quasi una trentina tra imprenditori, commercianti e artigiani hanno portato dei regali. E la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha trasformato il generoso gesto in un contributo concreto all’associazione Genitori per la Promozione Umana (GPU) di Busto Garolfo; una realtà che opera al fianco dei ragazzi disabili e che gestisce oltre all’Oasi Verde, uno spazio dedicato all’accoglienza, anche l’Oasi Domus, una comunità familiare per disabili che dà una concreta risposta al “dopo di noi”.

«Con l’occasione del Natale abbiamo voluto aprire la nostra nuova filiale di Busto Garolfo non solamente per mostrarla ai nostri soci e clienti, ma anche per far comprendere che è possibile coniugare l’innovazione con la tradizione; il futuro con il passato», ha detto il direttore generale dell’istituto Roberto Solbiati. «Gli spazi moderni e funzionali sono stati infatti progettati appositamente per mettere al centro la persona e il territorio per essere, oggi più di ieri, ancora più vicini a famiglie e imprese». Ha proseguito il presidente Scazzosi: «Siamo banca di comunità e lo dimostriamo ogni giorno. Iniziative come queste ci permettono di condividere i nostri valori con la nostra comunità nel riaffermare i valori fondanti del nostro istituto: cooperazione, mutualità e territorio. Stasera siamo qui per sostenere l’associazione GPU: una presenza importante a Busto Garolfo che opera da 35 anni al fianco della disabilità».

Fondata nel 1987 da genitori di ragazzi con disabilità, l’associazione Genitori per la Promozione Umana non solamente ha dato vita a una rete di sostegno delle famiglie e dei ragazzi, ma con determinazione ha lavorato per creare uno spazio per il “dopo di noi”. «Abbiamo creduto fortemente nell’Oasi Domus: creare un ambiente famigliare dove dare la possibilità a sei ragazze disabili di vivere in autonomia», ha detto il presidente della GPU Sergio Bottini. «In tutta la nostra attività, la Bcc non ci ha lasciato mai soli; sappiamo che c’è. E questo ci permette di proseguire con maggiore serenità nella nostra attività».

Se l’obiettivo è il territorio, le sue famiglie, le sue imprese, nello spirito Bcc, la serata ha visto la partecipazione di realtà del territorio quali: Casa del Tortellino, Caffè Gourmand, Focacceria Ligure, La Boutique del Fiore, Vivai Kosplant, Studio Moda, Ottica e Foto Paganini, Cartolibreria Giopatri, Ape Maia, Centro Porta odontoiatria e benessere, Centro carni Rigamonti, Erbasole erboristeria e parafarmacia, panetteria Millevoglie, Farmacia Comunale Busto Garolfo, Barni Carlo, Enoteca Frattolillo, Erboristeria della Corte, bar La Piazzetta, G.M. Dental, Gocce di Relax, Ottica Colombo, Il Buongustaio, Medical Center Manzoni ed Emporio carni Bombari.

Nella foto allegata, da sinistra: il direttore generale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Solbiati; il presidente della Bcc di Busto Garofo e Buguggiate, Roberto Scazzosi; il presidente dell’associazione GPU, Sergio Bottini.